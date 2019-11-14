بلدي بن غشير يحمل الوفاق مسؤولية قصف منزل بصواريخ جراد

أعلن المجلس البلدي قصر بن غشير استهداف منزل عائلة المواطن عبد الرزاق أبو سديره بصواريخ جراد أطلقتها القوات التابعة لآمر المنطقة العسكرية الغربية في حكومة الوفاق، اللواء أسامة الجويلي.

وندد المجلس البلدي قصر بن غشير وأهالي المنطقة في بيان لهم بما تمر به “المنطقة من استمرار القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة على الأحياء السكنية والمارة بالطرقات العامة التي تسببت في قتل المدنيين من قبل العصابات المأجورة”.

وأعرب المجلس عن استغرابه “من صمت دعاة الدولة المدنية ومن يتشدقون بحماية المدنيين لما تمر به المنطقة من استهداف بجميع أنواع الأسلحة التي ترتقي لجرائم حرب والتي تحرمها جميع القوانين الإنسانية”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا