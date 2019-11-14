ضبط 9 متسللين من الحدود التونسية الليبية في المنطقة العازلة

أوقفت الوحدات العسكرية التونسية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بقطاع بن قردان, جنوب تونس وعلى الحدود مع ليبيا, اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019, 9 أشخاص, من بينهم 8 من جنسيات إفريقية, إلى جانب تونسي كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسية الليبية في الاتجاهين بطريقة غير نظامية.

وأكد بلاغ لوزارة الدفاع التونسية, تلقت “بوابة إفريقيا الإخبارية” نسخة منه, بأنه تم تسليم العناصر المذكورة إلى فرقة الحرس الحدودي بالشوشة لمزيد التحري واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

ومنذ يومين، رصدت الوحدات العسكرية العاملة بقطاع تطاوين تحركات مشبوهة على مستوى رسم الحد بالمنطقة الحدودية العازلة بمنطقة المرّة.

وبتمشيط المكان تم العثور على 35 ألف قرص مخدرا, فيما لاذ شخصان بالفرار داخل التراب الليبي, وتم تسليم المحجوز إلى المصالح الديوانية بالمنطقة.

كما أوقفت دورية مشتركة عسكرية وديوانية ببئر الأحمر سيارة ليبية وبتفتيشها تم العثور على حوالي 4 كغ من الذهب.

وتم الإحتفاظ بسائق السيارة وبالمحجوز بمقر فرقة الديوانة بتطاوين, وفق المصدر ذاته.

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