بركان الغضب تتهم الجيش بتصفية 3 أفراد من عائلة واحدة في القره بوللي

اتهمت عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق قوات، الجيش بتصفية 3 أفراد من عائلة واحدة كانوا يستقلون سيارة مدنية بالطريق الساحلي بمنطقة القره بوللي.

وبينت غرفة عمليات بركان الغضب أن الأسرة كانت عائدة من رحلة علاجية في تونس.

وعثر بمدينة الـقـره بـوللي، فجر اليوم الخميس، على ثلاث جثث ملقاة بالطريق قرب سيارتهم في مثلث الشريدات على الطريق الساحلي شرق العاصمة طرابلس.

وبحسب الرواية التي تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فأن المغدور بهم تعرضوا لعملية إطلاق نار عشوائية استهدفتهم أثناء عودتهم من تونس -لغرض العلاج- وذلك بالطريق الساحلي قرب مثلث الشريدات على الطريق الساحلي.

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