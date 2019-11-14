المسماري: على أهالي مدينة سرت الإبتعاد عن عن مواقع الجماعات المسلحة

ليبيا – أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري على أن مقاتلات سلاح الجو استهدفت قاعدة القرضابية في مدينة سرت خلال اليومين الماضيين، مشيراً إلى أن الغارات استهدفت الجماعات المسلحة والإرهابية والذخائر داخل القاعدة.

المسماري أشار في مؤتمر صحفي عقدة من بنغازي أمس الأربعاء إلى أن القطع البحرية قامت بجولات تفقدية شمال سرت لمنع دخول أي سفينة إلى مدينة سرت، مبيناً أن هناك أهداف تحت الدراسة لتدميرها.

ودعا المواطنين للإبتعاد عن مواقع الجماعات المسلحة كما وجه حديثه للجماعات المسلحة قائلاً :”تحركاتكم بالكامل تحت أعين القوات المسلحة وسيتم استهدافكم بأي لحظة وبأي مكان تتواجدون فيه”.

أما بشأن جبهات القتال في طرابلس نوّه المسماري أن مسلحي الوفاق ينهارون أمام تقدم وحدات الجيش الوطني في مشروع الهيرة بين العزيزية وجبل غريان، لافتاً إلى أن القوات الجوية قصفت أهداف في عين زارة في حين تتقدم القوات البرية نحو قلب العاصمة.

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