مواصلات الوفاق تدعو مصلحة الطيران في بنغازي إلى إعادة النظر بقرار إنزال الطائرات بمطار بنينا

ليبيا – وصف وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق هشام بوشكيوات قرار مصلحة الطيران بالمنطقة الشرقية بفرض هبوط الطائرات التي تقلع من معيتيقة ومصراتة في مطار بنينا بـ”التعسفي وغير المبرر”.

بوشكيوات قال في تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا اليوم الخميس إن هذا العمل سيزيد من معاناة المسافرين خصوصا المرضى وكبار السن إلى جانب مايترتب عليه من زيادة كلفة تشغيل الطائرات، داعيا المسؤولين في مصلحة الطيران بالمنطقة الشرقية إلى إعادة النظر في القرار.

وأشار بوشكيوات إلى أن الوزارة أعطت تعليماتها لكل شركات الطيران للاستمرار في التشغيل وعدم إيقاف الرحلات التي تمر عبر أجواء المنطقة الشرقية، مؤكدا أن الطائرات التي تخرج من مطاري معيتيقة ومصراتة لا تقلع إلا بعد استيفائها الشروط الأمنية وإجراءات الأمن والسلامة.

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