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السراج: “العملة الروسية” تُموّل حرب طرابلس

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، أنه تطرق في لقاءات جمعته بمسؤولين روس في أكتوبر الماضي إلى مزاعم وجود مُقاتلين روس في صفوف قوات الجيش الوطني.

وشدد السراج في حوار مع صحيفة “بلومبيرغ” على أن إشراك مقاتلين أجانب في معركة طرابلس سيُطيل أمد القتال، مؤكداً أن الشركات المسؤولة عن هؤلاء المقاتلين، هي شركات خاصة لا تتصرف دون إذن من حكوماتها، في إشارة إلى الحكومة الروسية.

وقال رئيس المجلس الرئاسي إنه تطرق خلال ذات اللقاءات التي عُقدت على هامش القمة الروسية الأفريقية المنعقدة في مدينة سوتشي الروسية، إلى قضية العملة المطبوعة في روسيا، لصالح المصرف المركزي في البيضاء، لافتاً إلى أنها تُستخدم لتمويل الحرب، حسب وصفه.

وفي سياق متصل، أشار السراج إلى مصادرة مالطا سفينة تحمل نقوداً ليبية يعتقد أنها كانت متجهة إلى المصرف المركزي بالبيضاء، واصفاً هذه الشحنة بـ”إحدى طرق تمويل الحرب”.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي واشنطن للمشاركة بطريقة واضحة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا قائلاً: “الولايات المتحدة دولة ديمقراطية تحمل راية الدفاع عن حقوق الإنسان لذا يتعين عليها التدخل لوقف جرائم المعتدي ضد المدنيين”.

ولفتت “بلومبيرغ” إلى أن قوات فاغنر الروسية التي يُزعم بأنها أرسلت مقاتلين لمساندة الجيش الوطني، كانت قد قاتلت في أوكرانيا وسوريا قبل نشرها شهر سبتمبر الماضي في ليبيا، بحسب الصحيفة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • السراج امعة تافه مغتصب للسلطة ولثروة النفط يمول بها مليشيات ارهابية ومرتزقة بادلة ثابته وموثقة ومجرمين دوليين ومهربى البشر لهذا يحاول مع الخوان فبركة هذه التفاهات فالجيش الوطنى الليبى يحارب بسواعد الليبيين ولم يحتاج النجدة مثل مليشيات السراج التى تستنجد بالمحتل التركى الطامع فى ثروة ليبيا ولولا بسالة الجيش الوطنى لتمكن من بناء قواعد تركية فى ليبيا على غرار ما يحتله من ارض فى العراق وسوريا ولكن ليبيا ستحرق على ارضها المحتل والخونة معا والجيش الوطنى لو اراد تمويلا حقيقيا فبامكانه بيع النفط لصالح الحكومة المؤقتة التى نالت ثقة مجلس النواب ويترك حكومة السراج تتسول من قطرائيل

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  • لو تدخل الروس فى ليبيا لجعلوا طرابلس ومصراطة مثل حلب ركام فى خلال ايام معدودة فلدى الروس اسلحة فتاكة تنشر الخراب والدمار والجيش الروسى يعتمد فى سوريا ياحمار على الجيش السورى ومليشيات شيعية تقاتل على الارض اما فى ليبيا فتقاتل القوات الخاصة فخر الجيش الليبى دقة فى اصابة الهدف وليس مثل اسيادك فى قطر يعتمدون على مرتزقة اتراك مثلك ياحمار ياخائن للوطن ودمية فى يد المليشيات الاجرامبة ابتلى الله بك الشعب الليبى ليعلمهم الصبر على المكاره ولكن نهايتك محسومة قريبا رمة تلقى فى حفرة تلغظها ارض ليبيا الطاهرة فترسل الى ارض الدعارة فى تركيا لتدفن هناك

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