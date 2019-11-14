السراج: “العملة الروسية” تُموّل حرب طرابلس

أكد رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، أنه تطرق في لقاءات جمعته بمسؤولين روس في أكتوبر الماضي إلى مزاعم وجود مُقاتلين روس في صفوف قوات الجيش الوطني.

وشدد السراج في حوار مع صحيفة “بلومبيرغ” على أن إشراك مقاتلين أجانب في معركة طرابلس سيُطيل أمد القتال، مؤكداً أن الشركات المسؤولة عن هؤلاء المقاتلين، هي شركات خاصة لا تتصرف دون إذن من حكوماتها، في إشارة إلى الحكومة الروسية.

وقال رئيس المجلس الرئاسي إنه تطرق خلال ذات اللقاءات التي عُقدت على هامش القمة الروسية الأفريقية المنعقدة في مدينة سوتشي الروسية، إلى قضية العملة المطبوعة في روسيا، لصالح المصرف المركزي في البيضاء، لافتاً إلى أنها تُستخدم لتمويل الحرب، حسب وصفه.

وفي سياق متصل، أشار السراج إلى مصادرة مالطا سفينة تحمل نقوداً ليبية يعتقد أنها كانت متجهة إلى المصرف المركزي بالبيضاء، واصفاً هذه الشحنة بـ”إحدى طرق تمويل الحرب”.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي واشنطن للمشاركة بطريقة واضحة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا قائلاً: “الولايات المتحدة دولة ديمقراطية تحمل راية الدفاع عن حقوق الإنسان لذا يتعين عليها التدخل لوقف جرائم المعتدي ضد المدنيين”.

ولفتت “بلومبيرغ” إلى أن قوات فاغنر الروسية التي يُزعم بأنها أرسلت مقاتلين لمساندة الجيش الوطني، كانت قد قاتلت في أوكرانيا وسوريا قبل نشرها شهر سبتمبر الماضي في ليبيا، بحسب الصحيفة.

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