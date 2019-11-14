السفير الإيطالي لكاجمان: نقدم الدعم لـ 24 بلدية ليبية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبد السلام كاجمان، اليوم الخميس، سفير إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي جريمالدي”، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن السفير الإيطالي، أطلع النائب كاجمان، على الجهود السياسية للحكومة الإيطالية مع ألمانيا للتحضير لمؤتمر برلين، لإيجاد حل للأزمة الليبية ونزع فتيل الحرب، لتحريك العملية السياسية وحل الخلافات بين الليبيين من خلال الحوار، بعيدًا عن ساحات الحرب والدمار.

وجدد السفير الإيطالي، دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، مؤكدًا تقديم سفارة إيطاليا الدعم لأربع وعشرين بلدية في مختلف الجوانب، خاصة الصحية والتعليمية وفي مجال الصرف الصحي، وذلك من خلال المكتب الإيطالي للدعم التابع للسفارة، كما تم التشاور حول تواصل المكتب الإيطالي للدعم مع بلديات الجنوب لنقل خبرة الجانب الإيطالي لهذه البلديات.

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