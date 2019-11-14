أمن السواحل يتفقد وحدة مكافحة التهريب زليتن

اجتمع مدير الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة محمد النويصري مع أهالي وأسر ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مركز التدريب في 07 يناير 2016م.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمديرية أمن زليتن مناقشة العديد من المشاكل والعراقيل والتطرق للإجراءات التي ستتخذها الإدارة لحلحلة هذه المشاكل والعراقيل.

وطلب المدير إحالة جميع طلبات الجرحى الذين لازالوا يحتاجون إلى علاج، كذلك تطرق لاستكمال إجراءات مستحقات اسر الشهداء.

وانتقل النويصري بعدها إلى وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زليتن للوقوف المباشر على سير العمل ومناقشة المشاكل التي تواجه عمل الوحدة .

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