بلدية سبها تبحث مشكلة آبار المياه بحي الإذاعة بالمهدية

اجتمع عميد بلدي سبها حامد رافع الخيالي ومدير ادارة مخاتير المحلات نوري الغويزي بأعيان وحكماء حي الاذاعة بمحلة المهدية.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سبها أن الاجتماع يهدف لتحسين الخدمات المقدمة للسكان ورفع احتاجهم بشأن تجاهل الحي من التوزيع العادل بحفر الابار في المدينة برغم من استكمال حي الاذاعة لكافة الاجراءات الادارية المتبعة من موافقات شركة المياه والصرف الصحي والمجلس البلدي سبها وذلك بمخاطبة الشريك الدولي بحاجة سكان الحي الشديدة والنقص الحاد للمياه الشرب والعمل علي تنفيذ مطالبهم بحفر بئر مياه إسوة بباقي الاحياء بمدينة

وأعرب عميد البلدية ومدير ادارة مخاتير المحلات عن مساندتهم لسكان الحي في تحقيق مطالبهم وخاصة في تحسين الخدمات وحماية البيئة وتوفير المياه للسكان المحللين .

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