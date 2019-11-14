داخلية الوفاق تبحث الأوضاع الأمنية في طرابلس وضواحيها

عـقد مـساعد وكـيل وزارة الـداخلية للـشؤون الأمـنية عـميد محمد المداغي الـيوم الـخميس اجتماعا بـعدد مـن مـدراء الأمـن.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة أنه جرى خـلال الاجتماع الـذي عـقد بـديوان مـديرية أمـن طـرابلس مـناقشة سـير الـعمل الأمـني بـمديريات الأمـن بـالـمناطق “طرابلس، الجفارة، جنزور، تاجوراء” والـوقوف عـلى الـمشاكل والـعراقيل الـتي تـواجه سـير الـعمل وإيـجاد الـحلول الـناجعة لـحلحلتها.

وأسـتمع المداغي لـشروح حـول الـوضع الأمـني داخـل مـناطق طـوق الـعاصمة والاطلاع عـلى الأوضـاع الأمـنية داخـل الـعاصمة طـرابلس وضـواحيها.

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