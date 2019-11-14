السراج يبحث توفير احتياجات محطة جنوب طرابلس

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الخميس مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مناقشة موضوع صيانة وحدات الإنتاج بعدد من محطات الكهرباء وإجراء عمرات لها، ومن بينها محطة الخمس، إضافة لتوفير احتياجات محطة جنوب طرابلس التي تعرضت لأضرار ناجمة عن الاعتداء على العاصمة.

وحث السراج على سرعة الانتهاء من عمليات الصيانة اللازمة لوحدات التوليد المتوقفة وتذليل العقبات التي تواجه ذلك.

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