بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.. المستشار صالح يعلن إنهاء حالة النفير في المناطق المحررة

ليبيا – أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قرارا بتعديل نص المادة الأولى من القرار رقم “16” للعام 2019بإنهاء حالة النفير والتعبئة العامة في المناطق المحررة الآمنة.

المستشار صالح أكد في التعديل الصادر والذي تلقت المرصد نسخة منه أن تستمر حالة النفير والتعبئة العامة في المناطق الممتدة من سرت شرقاً حتى رأس إجدير غرباً امتداداً إلى الجنوب الغربي لوقوعها في مناطق عمليات حربية.

وطالب القائد الأعلى للقوات المسلحة العمل بأحكام القرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

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