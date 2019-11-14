السراج يبحث مع شركة الكهرباء أعمال الصيانة بعض المحطات

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الخميس بطرابلس، اجتماعا مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، لمناقشة ملف أعمال الصيانة لبعض محطات الكهرباء.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن الاجتماع كان حول موضوع صيانة وحدات الإنتاج بعدد من محطات الكهرباء وإجراء عمرات لها، ومن بينها محطة الخمس، إضافة إلى توفير احتياجات محطة جنوب طرابلس التي تعرضت لأضرار بسبب الاشتباكات.

وحث السراج خلال الاجتماع، على سرعة الانتهاء من عمليات الصيانة اللازمة لوحدات توليد الكهرباء المتوقفة، وتذليل العقبات التي تواجه ذلك، على حد قوله.

يشار إلى أن قطاع الكهرباء يعاني من مشاكل وصعوبات عدة في العاصمة طرابلس خاصة والمنطقة الغربية والجنوبية عامة، بسبب الأزمة المالية والسياسية التي تمر بها البلاد.

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