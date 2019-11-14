مدير أمن أجدابيا الجديد يتسلم مهامه

تسلم مدير أمن أجدابيا الجديد المكلف من قبل وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، العقيد ونيس أحمد الشكري، اليوم الخميس مهام عمله رسميا خلفا لمدير الأمن السابق العميد الصادق مفتاح اللواطي.

وقالت وحدة الإعلام الأمني عبر صفحة المديرية على «فيسبوك» إن مراسم التسليم والتسلم جرت بحضور أعضاء اللجنة المكلفة من وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم خليفة بوشناف المشكلة برئاسة العميد عبدالحكيم يونس بوبكر، وعضوية العقيد مجدي حسن الحمروش، والمقدم محمود إبراهيم ابريدان.

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وأضافت أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لقرار وزير الداخلية رقم (961) لسنة 2019 بشأن تكليف العقيد ونيس أحمد الشكري مديرا لمديرية أمن أجدابيا واعتماد التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة.

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