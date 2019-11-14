كاجمان يبحث مع السفير الإيطالي التحضيرات لمؤتمر برلين

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان اليوم الخميس سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبياجوزيبي جريمالدي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين .

السفير الإيطالي أطلع كاجمان بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق على الجهود السياسية للحكومة الإيطالية مع ألمانيا للتحضير لمؤتمر برلين لايجاد حل للأزمة الليبية ونزع فتيل الحرب لتحريك العملية السياسية وحل الخلافات بين الليبيين من خلال الحوار بعيدًا عن ساحات الحرب والدمار.

وجدد السفير الإيطالي دعم بلاده لحكومة الوفاق،مؤكدًا تقديم سفارة إيطاليا الدعم لأربع وعشرين بلدية في مختلف الجوانب خاصة الصحية والتعليمية وفي مجال الصرف الصحي وذلك من خلال المكتب الإيطالي للدعم التابع للسفارة كما تم التشاور حول تواصل المكتب الإيطالي للدعم مع بلديات الجنوب لنقل خبرة الجانب الإيطالي لهذه البلديات.

وبحث اللقاء التواصل بين الجمعية الإيطالية لاتحاد البلديات ووزارة الحكم المحلي في ليبيا للاستفادة من التجربة الإيطالية في مجال البلديات.