هيئة الرقابة الإدارية تبحث الإجراءات التي إتخذتها تعليم المؤقتة لتحسين مرتبات المعلمين

ليبيا – إجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي اليوم الخميس مع كل من نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات بحكومة الوفاق عبدالرحمن الأحيرش ووزير التعليم فوزي بومريز والكابتن محمد عبدالقادر رئيس الهيئة العامة للمواصلات بحضور مدير الإدارة العامة للرقابة على الهيئات.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة مناقشة بعض المواضيع بقطاع التعليم والخاصة ببداية العام الدراسي وتوفير الكتاب المدرسي والإجراءات التي إتخذتها الوزارة لمعالجة مطالبة المعلمين بتحسين مرتباتهم.

وبدوره،إستعرض الحاسي أهم الملاحظات التي تم تسجيلها من قبل الهيئة وضرورة قيام وزارة التعليم بالرد على تلك الملاحظات ومعالجتها.

كما تم خلال الإجتماع مناقشة المشاكل التي تمر بها الشركة الليبية للموانئ فرع بنغازي ومدى تأثير هذه المشاكل على عمل ميناء بنغازي مما يؤثر على عمل الميناء بإعتباره شريان مهم لتزويد المنطقة الشرقية بالسلع.

وإستعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية الملاحظات التي تم تسجيلها من قبل الهيئة على أداء الشركة والميناء،مؤكداً على ضرورة قيام الهيئة العامة للمواصلات بمعالجة هذه المشاكل نظراً لما يشكله الميناء من أهمية لتوفير أحتياجات المواطن ووضع حلول عاجلة لتفادي أي مشاكل من شأنها أن تؤثر على أداء شركة الموانئ وميناء بنغازي.

ومن جانبه،إستعرض رئيس الهيئة العامة للمواصلات الخطوات التي قامت بها لمعالجة تلك المشاكل وسوف يتم الرد على جميع الملاحظات الواردة من الرقابة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية