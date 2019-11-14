ورشة عمل بالبيضاء حول اختصاصات مأمور الضبط القضائي

أقيمت يوم الثلاثاء، ورشة عمل نظمها جهاز مكافحة الجريمة، وكلية القانون بجامعة عمر المختار، بعنوان، اختصاصات مأمور الضبط القضائي بالتفتيش طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.

حيث استهدفت الورشة أعضاء الهيئات القضائية، ومأموري الضبط القضائي، وطلاب القانون، حيث تناولت الورشة عددا من المحاور، منها اختصاصات مأمور الضبط القضائي في التفتيش في غير أحوال التلبس، والتلبس.

كما تناولت الورشة القواعد الجنائية المنظمة لعمل رجال الضبط القضائي، ومدى إمكانية تطويرها، وعرض الإشكاليات التي قد تواجه جهاز الضبط القضائي عند تنفيذ مهامه.

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