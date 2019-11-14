نزوح 130 ألف شخصا من طرابلس جراء الاشتباكات

أخبار ليبيا 24

كشف وزير الدولة لشؤون النازحين بحكومة الوفاق الوطني يوسف جلالة، عن نزوح حوالي 25 ألف أسرة من طرابلس بسبب الاشتباكات المسلحة، بحسب آخر إحصائية للوزارة.

وأوضح جلالة، أن عدد النازحين يقدر بحوالي 130 ألف شخص، مشيرا إلى أن النزوح متواصل بشكل يومي، وأن عدد النازحين بالمدارس يفوق المائة عائلة بقليل بعد مغادرة عدد كبير منهم، وفق تصريحه لقناة ليبيا الأحرار اليوم الخميس.

وأكد جلالة، إعادة تشكيل اللجنة العليا للنازحين برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، بمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة من بينها صندوق الضمان الاجتماعي.

وقال جلالة، إن لجنة النازحين طالبت المجلس الرئاسي بتخصيص بضع الملايين، ومن ثم ستعمل على توزيع القيم المالية على الأسر النازحة كل حسب احتياجاته، منوها إلى أن لجان الأزمة بالبلديات تعمل على توفير بعض احتياجاتهم وفق الإمكانيات المتاحة.

وأضاف وزير الدولة لشؤون النازحين، أن أوضاع النازحين جراء الحرب في طرابلس سيء جدا وتفاقمت أكثر مع تطاول المدة، موضحا أن البلاد لا تملك بنية تحتية جيدة لمواجهة هذه الظروف من ملاجئ أو عمارات مكتملة، على حد قوله.

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس منذ مطلع إبريل الماضي معارك مسلحة بين قوات تابعة لحكومة الوفاق من جهة، وقوات الجيش الوطني في الجهة المقابلة، خلفت مئات القتلى والجرحى من الطرفين.

كما خلف هذا الاقتتال نزوح الأهالي وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين من بينهم أطفال ونساء نتيجة سقوط قذائف عشوائية على المناطق السكنية.

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