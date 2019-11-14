عماري زايد يترأس لجنة إعادة هيكلة قطاع التعليم

ترأس عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف ” محمد عماري زايد”، اليوم الخميس أولى اجتماعات لجنة إعادة هيكلة قطاع التعليم المشكلة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء حضره كلا من وكيلا وزارة العمل والتأهيل لشؤون الديوان علي أحمد عكاشة، ووزارة المالية لشؤون الميزانية أبوبكر محمد الجفال، رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني المكلف، علي السائح، نائب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم عبدالعاطي محمد عبدالسلام، مدير مكتب الشؤون القانونية والشكاوى بالوزارة عبدالرؤوف علي شوشان.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على وضع خطة عمل اللجنة تتضمن الخطوات التي ستتخذها، ومراحلها الزمنية، والتأكيد على أن تكون إعادة الهيكلة ليس لها تأثير على سير العملية التعليمية ، وأوضاع الموظفين.

هذا ونص قرار المجلس الرئاسي الخاص بإعادة هيكلة قطاع التعليم على أن تكون هناك وزارتان إحداهما للتعليم العام، وأخرى للتعليم العالي، على تقدم اللجنة تقريرا بأعمالها خلال شهر من تشكيلها.

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