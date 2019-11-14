إيقاف 292 عنصرا بين مهربين ومتسللين من بينهم 220 إفريقيا

نجحت الوحدات العسكرية التونسية منذ شهراغسطس وإلى موفى شهر أكتوبر 2019 في إيقاف 292 شخصا من مهربين ومجتازين للحدود البرية خلسة, من بينهم 220 شخصا من أصول افريقية, وفق بلاغ لوزارة الدفاع اليوم الخميس تلقت “بوابة افريقيا الإخبارية” نسخة منه.

كما تمكنت الوحدات العسكرية التونسية في نفس الفترة من إنقاذ 196 مهاجرا غير شرعي أغلبهم من جنسيات افريقية كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية.

وفي سياق متصل, حجزت مختلف التشكيلات العسكرية في نفس الفترة المذكورة 34 كلغ من الذهب و39 سيارة وشاحنة وحوالي 17 ألف لترا من المحروقات وأكثر من 141 ألف علبة سجائر وأكثر من 3 الاف علبة معسل, إضافة إلى 10 قطع من السلاح (صيد وحربية) وكمية من الذخيرة من أعيرة مختلفة, وتقدر قيمة المحجوز بحوالي 7 مليون دينار.

وتولت وحدات الهندسة العسكرية, خلال نفس الفترة, إبطال وتحطيم 88 قذيفة ورفع خراطيش وظروف قديمة من مخلفات الحرب العالمية الثانية بعدد من محافظات الجمهورية.

وتبلغ القيمة الجملية للمحجوز 7 مليون دينار (دون إحتساب الأسلحة والذخيرة).

من جهة أخرى, نجحت وحدات الحرس الديواني التونسية بمنطقة الجميلة من محافظة مدنين, جنوب البلاد, أمس الأربعاء, في ضبط 3 تونسيين كانوا على متن سيارة خاصة وبحوزتهم 8 طيور ببغاء من النوع النادر, تبين أنه تم تهريبها من ليبيا.

وحددت القيمة المادية لطيور الببغاء النادرة المهربة من ليبي بـ 32 ألف دينار.

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