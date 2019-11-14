وفد من الوفاق يبحث في واشنطن التنسيق لمكافحة الإرهاب

زار وفد من حكومة الوفاق واشنطن وذلك لبحث مسائل تعزيز التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار، والتنسيق في مكافحة الإرهاب مع مسؤولين أمريكيين.

وقال ممثل وزارة الخارجية الليبية، حسن أحمد، لوكالة نوفا الخميس، إن الوفد عقد اجتماعا مع وزارة الخزانة الأميركية تناول تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، والتدابير المتعلقة بمكافحة الجرائم الاقتصادية، بما في ذلك فرض عقوبات على مرتكبيه.”

وضم الوفد وزيري الخارجية بالوفاق محمد سيالة، والداخلية فتحي باشاغا، وعددا من الخبراء، وقد التقوا مسؤولين من الجانب الأميركي في وزارات الخارجية والدفاع والأمن الداخلي ومن مجلس الأمن القومي والوكالة الأميركية للتنمية وهيئة الأركان المشتركة.

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