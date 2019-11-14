الرقابة الإدارية تنظر في مطالب المعلمين المضربين

أخبار ليبيا24

اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالسلام الحاسي، مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات، عبدالرحمن الأحيرش، ووزير التعليم، الدكتور فوزي بومريز، والكابتن محمد علي عبدالقادر رئيس الهيئة العامة للمواصلات.

وتناول الاجتماع يوم الأربعاء مناقشة بعض المواضيع بقطاع التعليم والخاصة ببداية العام الدراسي وتوفير الكتاب المدرسي، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة مطالبة المعلمين بتحسين مرتباتهم، وذلك في ظل استمرار المعلمين في إضرابهم.

وقام الحاسي، باستعراض أهم الملاحظات التي تم تسجيلها من قبل الهيئة، وضرورة قيام وزارة التعليم بالرد على تلك الملاحظات ومعالجتها.

وناقش الاجتماع كذلك المشاكل التي تمر بها الشركة الليبية للموانئ فرع بنغازي، ومدى تأثير هذه المشاكل على عمل ميناء بنغازي، مما يؤثر على عمل الميناء باعتباره شريان مهم لتزويد المنطقة الشرقية بالسلع.

وقام رئيس الهيئة باستعراض الملاحظات التي تم تسجيلها من قبل الهيئة على أداء الشركة والميناء.

وأكد الحاسي، على ضرورة قيام الهيئة العامة للمواصلات بمعالجة هذه المشاكل، نظراً لما يشكله الميناء من أهمية لتوفير احتياجات المواطن، ووضع حلول عاجلة لتفادي أي مشاكل من شأنها أن تؤثر على أداء شركة الموانئ وميناء بنغازي.

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