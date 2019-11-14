مقتل مواطن متأثرا بجراحه جراء إصابته بشظايا في حي الزهور بطرابلس

أعلن مركز الطب الميداني والدعم مقتل مواطن متأثرا بجراح أصيب بها جراء تعرضه لشظايا جراء سقوط قذائف على مقر سكنه بمنطقة حي الزهور جنوب العاصمة طرابلس.

وبين مركز الطب الميداني والدعم عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن المستشفى الميداني الشهيد سالم النفيص “صلاح الدين سابقاً” التابع للمركز قام بإسعاف المواطن وجدي مصطفى الشويهبي الذي يبلغ من العمر 45 عاما بمنطقة حي الزهور اليوم الخميس والذي تعرض لشظايا قذائف سقطت على مقر سكنه الأمر الذي تسبب في اصابته على مستوى المعدة بإصابات خطيرة أدت إلى وفاته ونقل إلى دار الرحمة بمستشفى طرابلس الطبي.

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