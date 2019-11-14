داخلية الوفاق تبحث مع مفوضية اللاجئين تقديم الخدمات للمهاجرين
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داخلية الوفاق تبحث مع مفوضية اللاجئين تقديم الخدمات للمهاجرين
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غير اهم شيء الادارة الحكومية الوفاق ركزوا في كلمة المهاجرين – لازم نكون المهاجرين الليبيين – لان المهم هو المواطن الليبي – الي ما عنده حد – حتى محاميين ليبيين في الخارج مافيش سبحان الله – الاْردن عندهم مكاتب محاماة الفلسطينيين عندهم مكاتب محاماة الإمارات عندهم خدمات في سفاراتهم لاي مواطن اماراتي – المصريين واكلين الثور بعطامه – حتى لاعبين كرة القدم مدايرينهم طيرات خاصة بيهم – التوانسة شادينها تزوير وتعرقل لاي تقدم ليبي – والعديد منهم يتحصلوا على جواز ليبي – والليبي مسكين الخارجية الليبية تحذف فيه من مكتب لمكتب …. حتى سفارته في الخارج قريب يطلبوا منه حتى فصيلة دمه … سبحان الله …..!!!!! اللهم فرج علينا هذا الظلم العظيم
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