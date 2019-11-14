الجيش يوفد طلبة لحضور دورة في الأردن

أخبار ليبيا24

أرسل الجيش الوطني دفعة طلابية جديدة إلى الأردن للالتحاق بدورة الضباط (فرسان المستقبل) وذلك بإشراف اللواء خيري التميمي مدير مكتب القائد العام للجيش.

وأقيمت ندوة تحضيرية للطلبة الموفدين تم من خلالها اطلاعهم على أهمية هذه الدورة والخبرات والمهارات المُتوقع اكتسابها.

وقام اللواء التميمي، بحث الطلبة على الاستفادة من هذه الدورة بأكبر قدر ممكن، ووجوب الالتزام بأعلى درجات الانضباط، والظهور بصورة تليق بالجيش الوطني الليبي.

وبدأت القيادة العامة للجيش الوطني بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر منذ سنوات في بناء المؤسسة العسكرية وفق نظم وتراتبية عسكرية وأعلى درجات الانضباط.

واستطاع الجيش الوطني خلال المدة الماضية من إنهاء سطوة التيارات الإسلامية والتنظيمات الإرهابية بمختلف المناطق والمدن الليبية.

ويواصل الجيش الوطني منذ أبريل الماضي عملية استكمال تطهير ليبيا من المجموعات المسلحة، وذلك من خلال معركة تحرير طرابلس.

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