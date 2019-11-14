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الجيش يوفد طلبة لحضور دورة في الأردن

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أرسل الجيش الوطني دفعة طلابية جديدة إلى الأردن للالتحاق بدورة الضباط (فرسان المستقبل) وذلك بإشراف اللواء خيري التميمي مدير مكتب القائد العام للجيش.

وأقيمت ندوة تحضيرية للطلبة الموفدين تم من خلالها اطلاعهم على أهمية هذه الدورة والخبرات والمهارات المُتوقع اكتسابها.

 وقام اللواء التميمي، بحث الطلبة على الاستفادة من هذه الدورة بأكبر قدر ممكن، ووجوب الالتزام بأعلى درجات الانضباط، والظهور بصورة تليق بالجيش الوطني الليبي.

وبدأت القيادة العامة للجيش الوطني بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر منذ سنوات في بناء المؤسسة العسكرية وفق نظم وتراتبية عسكرية وأعلى درجات الانضباط.

واستطاع الجيش الوطني خلال المدة الماضية من إنهاء سطوة التيارات الإسلامية والتنظيمات الإرهابية بمختلف المناطق والمدن الليبية.

ويواصل الجيش الوطني منذ أبريل الماضي عملية استكمال تطهير ليبيا من المجموعات المسلحة، وذلك من خلال معركة تحرير طرابلس.  

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  • ماعمرنا سمعنا باي دولة أتدرب جيشها في دولة اخرى – كان مناورات عسكرية ممكن …!!!
    لكن جندي ليبي يتدرب في دولة اخرى …. هاذي عبارة عن مصاريف زائدة عالدولة …. ودليل على قلة الخبرة العسكرية في الكوادر الوطنية …وليش الأردنيين ما يبعتوش جنودهم يتدربوا عند حفتر لا حول ولا قوة الا بالله . ولو مرتزقة ليبيين في الاْردن – اغلب الموضوع ماديات للاستيلاء على النفط اللببي …. ودباير المصريين عمره ما يجيب خير …..حتى اليمن انضروا من خبث المصريين وتدخلات الإمارات في محاولة بناء الاسواق وجعل اليمن سوق لسلع الاستعمار …. بيعملوا نفسهم منقذين للانسانية ….
    آلله يرحم الاخ القاءد معمر القدافي قلتوا عليه مجنون – من الثمانينات كلامه قاعد مسموع للان … ونشوفوا فيه فالواقع …

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