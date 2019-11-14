مستشفى الجلاء يتسلم جثة عُثر عليها قرب مصنع الأسمنت في بنغازي

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي شرق البلاد جثة المواطن بشير محمد الشويهدي (62 عاما) التي عثر عليها ملقاة قرب مصنع الأسمنت ومصابة برصاصة في الرأس.

وقامت عناصر من مركز شرطة النواقية بنقل الجثمان إلى مستشفى الجلاء بعد أن تلقوا بلاغا عنها إلى المستشفى وتسليمها إلى قسم المشرحة البشرية (ثلاجة حفظ الموتى)، لعرضها على الطب الشرعي.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات في الواقعة فور تلقيها البلاغ، حيث وصلت الجثة مجهولة الهوية للمستشفى، وبعد ساعات تم التعرف على هوية صاحبها.

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