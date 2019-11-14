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ليبيا على طاولة مباحثات إماراتية مصرية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي آخر تطورات الأوضاع في المنطقة العربية.

وتناول اللقاء الذي استضافه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي جملة من القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية وخاصة الوضع في ليبيا.

و أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، تطابق رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وفي مقدمتها ليبيا، بما يحافظ على وحدة أراضي تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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