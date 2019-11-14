ليبيا على طاولة مباحثات إماراتية مصرية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي آخر تطورات الأوضاع في المنطقة العربية.

وتناول اللقاء الذي استضافه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي جملة من القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية وخاصة الوضع في ليبيا.

و أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، تطابق رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وفي مقدمتها ليبيا، بما يحافظ على وحدة أراضي تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.

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