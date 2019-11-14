ونيس الشكري يتسلم مهامه مديرا لأمن أجدابيا

أخبار ليبيا 24

تسلم العقيد ونيس أحمد الشكري، اليوم الخميس، مهامه مديرا لمديرية أمن أجدابيا خلفا للعميد الصادق مفتاح اللواطي.

وذكر مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، أن تسلم ونيس الشكري لمهام مدير أمن أجدابيا جاء تنفيذا لقرار وزير الداخلية إبراهيم بوشناف رقم (961) لسنة 2019 ميلادي.

وجرت مراسم التسليم والاستلام بحضور أعضاء اللجنة المكلفة من قبل إبراهيم بوشناف بشأن إتمام عملية التسليم متمثلة في رئيس اللجنة عميد عبدالحكيم يونس بوبكر، وأعضاء اللجنة عقيد مجدي الحمروش ومقدم محمود إبريدان، بحسب ما نشر مكتب الإعلام.

وكان وزير الداخلية بالحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف، قد أصدر الأسبوع الماضي قرارا يقضي بتكليف العقيد وهبي الرخ مديرًا لمديرية من المرج، خلفًا للعميد سالم ماضي.

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