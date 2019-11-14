النويري يطلع على نتائج اجتماعات القاهرة ويجتمع بسلامة

استمع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري من لجنة التواصل بمجلس النواب لنتائج اجتماعات أعضاء المجلس الأخيرة في العاصمة المصرية القاهرة.

وعقب اللقاء عقد اجتماع آخر مع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية سيفاني ويليامز بمقر البعثة في تونس، وتناول الاجتماع آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وتفعيل دور المجلس ولم شمله للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، كما أطلع سلامة النواب على نتائج مباحثاته الأخيرة مع الأطراف الدولية لإنهاء الأزمة الليبية

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