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النويري يطلع على نتائج اجتماعات القاهرة ويجتمع بسلامة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استمع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري من لجنة التواصل بمجلس النواب لنتائج اجتماعات أعضاء المجلس الأخيرة في العاصمة المصرية القاهرة.

وعقب اللقاء عقد اجتماع آخر مع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية سيفاني ويليامز بمقر البعثة في تونس، وتناول الاجتماع آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وتفعيل دور المجلس ولم شمله للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، كما أطلع سلامة النواب على نتائج مباحثاته الأخيرة مع الأطراف الدولية لإنهاء الأزمة الليبية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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