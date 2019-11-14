قوات الوفاق تؤكد سيطرتها على آليات للجيش الوطني

قال المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو إن قواتهم سيطرت على عدد من الآليات التابعة للجيش الوطني في محور وادي الربيع وألقت القبض على ثلاثة من أفراده.

وأشار المركز الإعلامي لغرفة عملية بركان الغضب إلى أن سرية الهاون التابعة لقوات المنطقة العسكرية الغربية استهدفت تمركزات الجيش جنوب العاصمة طرابلس، مؤكدة سقوط قذائف عشوائية على منطقة صلاح الدين فجر اليوم، أصابت إحداها منزلا سكنيا ما أدى لوفاة أحد أفراده وإصابة آخرين

وكان المسماري قد قال في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء أن قوات الوفاق بدأت تنهار أمام تقدم وحدات الجيش الوطني في مشروع الهيرة بين العزيزية وجبل غريان، مشيرا إلى أن القوات الجوية قصفت أهدافا في عين زارة، في حين تتقدم القوات البرية نحو قلب العاصمة.

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