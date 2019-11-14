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قوات الوفاق تؤكد سيطرتها على آليات للجيش الوطني

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو إن قواتهم سيطرت على عدد من الآليات التابعة للجيش الوطني في محور وادي الربيع وألقت القبض على ثلاثة من أفراده.

وأشار المركز الإعلامي لغرفة عملية بركان الغضب إلى أن سرية الهاون التابعة لقوات المنطقة العسكرية الغربية استهدفت تمركزات الجيش جنوب العاصمة طرابلس، مؤكدة سقوط قذائف عشوائية على منطقة صلاح الدين فجر اليوم، أصابت إحداها منزلا سكنيا ما أدى لوفاة أحد أفراده وإصابة آخرين

وكان المسماري قد قال في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء أن قوات الوفاق بدأت تنهار أمام تقدم وحدات الجيش الوطني في مشروع الهيرة بين العزيزية وجبل غريان، مشيرا إلى أن القوات الجوية قصفت أهدافا في عين زارة، في حين تتقدم القوات البرية نحو قلب العاصمة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • تعودت على ان اعكس بيانات بركان الكذب لاعرف الحقيقة فما ينسبوه لانفسهم يفعله الجيش الوطنى وبالتالى هم من خسروا اليات واسر منهم جنود وهم من قصفوا الاحياء السكنية فى قصر بنغشير

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