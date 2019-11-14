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ندوة حول الفشل الكلوي بمركز بنغازي الطبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت بمركز بنغازي الطبي ندوة حول الفشل الكلوي بحضور مختصين من مدن المنطقة الشرقية بهدف التعريف بطرق العلاج الحديثة والوقاية من هذا المرض.

ونظمت الندوة العلمية بمشاركة اللجنة العليا التعليمية في مركز بنغازي الطبي مع قسم الكلى وقسم العناية الفائقة تحت إشراف الجمعية الليبية لطب الكلى.

ويعانى مرضى غسيل الكلى في ليبيا من تداعيات الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي وتوقف مولدات الكهرباء في المراكز الصحية عن العمل، بالإضافة إلى نقص الحاد في امتدادات الدواء من وزارتي الصحة، وبات العديد من الأقسام اليوم مهدد بالتوقف عن العمل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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