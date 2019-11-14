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مواصلات الوفاق: إجبار طائرة للهبوط في بنينا غير مسؤول

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدانت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق إجبار طائرة الخطوط الجوية الليبية على الهبوط في مطار بنينا واصفة إياه بغير المسؤول من مصلحة طيران غير شرعية.

وذكرت الوزارة أن مصلحة الطيران المدني التابعة للمؤقتة أجبرت طائرة الخطوط الليبية المتجهة من مصراتة إلى الأردن في رحلتها رقم ln282 على الهبوط بمطار بنينا وعلى متنها مئة وخمسة ركاب.

يذكر أن مصلحة الطيران المدني التابعة للحكومة المؤقتة قررت أمس إلزام جميع الرحلات الدولية المنطلقة من مطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين والعابرة للمنطقة الشرقية والمتجهة إلى الأردن ومصر والسعودية والسودان، بالهبوط بمطار بنينا الدولي لإتمام الإجراءات الأمنية، اعتبارا من 14 نوفمبر الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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