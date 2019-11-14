اللواء التميمي يشرف على إرسال بعثة طلابية إلى الأردن

أشرف مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء خيري التميمي، على إرسال بعثة طلابية إلى المملكة الأردنية، للالتحاق بدورة الضباط فرسان المستقبل، وذلك بتكليف مباشر من القائد العام، المشير خليفة حفتر.

ووفق شعبة الإعلام الحربي، فقد أقيمت ندوة تحضيرية للطلبة الموفدين، تم من خلالها إطلاعهم على أهمية هذه الدورة، والخبرات والمهارات المتوقع اكتسابها منها، كما تم حثهم على الاستفادة من هذه الدورة بأكبر قدر ممكن، ووجوب الالتزام بأعلى درجات الانضباط، نظرا لأنهم يمثلون القوات المسلحة، ويتوجب عليهم أن يظهروا بصورة تليق بها.

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