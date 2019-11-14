إنهاء حالة النفير في المناطق المحررة

أعلن رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح إنهاء حالة النفير والتعبئة العامة في المناطق المحررة واستمرارها في المناطق التي تقع في مناطق عمليات حربية.

وأكد صالح في بيان له استمرار حالة النفير في المناطق الممتدة من سرت شرقا حتى رأس أجدير غربا إلى الجنوب الغربي لوقوعها في نطاق العمليات الحربية، على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار فورا ويلغى كل حكم يخالفه.

يشار إلى أن حالة النفير العام تم إعلانها في شهر يوليو الماضي على خلفية التطورات الأخيرة اتجاه تركيا، بعد أن أصدر القيادة العامة للجيش الوطني، أوامر باستهداف مواقع تركية في ليبيا.

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