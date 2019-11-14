اخبار ليبيا الان

إنهاء حالة النفير في المناطق المحررة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح إنهاء حالة النفير والتعبئة العامة في المناطق المحررة واستمرارها في المناطق التي تقع في مناطق عمليات حربية.

وأكد صالح في بيان له استمرار حالة النفير في المناطق الممتدة من سرت شرقا حتى رأس أجدير غربا إلى الجنوب الغربي لوقوعها في نطاق العمليات الحربية، على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار فورا ويلغى كل حكم يخالفه.

يشار إلى أن حالة النفير العام تم إعلانها في شهر يوليو الماضي على خلفية التطورات الأخيرة اتجاه تركيا، بعد أن أصدر القيادة العامة للجيش الوطني، أوامر باستهداف مواقع تركية في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك