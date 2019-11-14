دورة تدريبية للمعلمين في جالو

اختتم مكتب التفتيش التربوي الواحات دورة تدريبية لعدد من معلمي مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي من جالو واجخرة

وتهدف الدورة إلى رفع مستوى وإدارك المعلمين المقبلين على امتحان التوجيه والتفتيش التربوي، واستمرت الدورة لمدة 5 أيام بمعدل 5 ساعات يوميا ألقى خلالها المدربون أسس ومناهج التفتيش عن طريق شرح مكثف وفتح حلقات نقاش وتبادل الأفكار.

ويسعى مكتب التفتيش التربوي الواحات خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مراقبات التعليم باستهداف أكبر عدد من المعلمين من خلال هذه الدورات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية