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دورة تدريبية للمعلمين في جالو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم مكتب التفتيش التربوي الواحات دورة تدريبية لعدد من معلمي مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي من جالو واجخرة

وتهدف الدورة إلى رفع مستوى وإدارك المعلمين المقبلين على امتحان التوجيه والتفتيش التربوي، واستمرت الدورة لمدة 5 أيام بمعدل 5 ساعات يوميا ألقى خلالها المدربون أسس ومناهج التفتيش عن طريق شرح مكثف وفتح حلقات نقاش وتبادل الأفكار.

ويسعى مكتب التفتيش التربوي الواحات خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مراقبات التعليم باستهداف أكبر عدد من المعلمين من خلال هذه الدورات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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