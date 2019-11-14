دعوة لفتح المدارس أمام الطلبة في القبة

عقد بديوان مراقبة التربية والتعليم بالقبة لمناقشة اعتصام المعلمين، وبحث آلية انطلاقة العام الدراسي وفتح المدارس أمام الطلاب، إضافة الى دعوة مراقب التعليم لمديري المؤسسات التعليمية والمعلمين للتشاور حول تغليب مصلحة الطلاب؛ بفتح المدارس وبداية العام الدراسي، حيث أكدوا مشروعية مطالبهم التي ضمنها لهم القانون.

وضم الاجتماع وكيل ديوان المجلس البلدي القبة ووكيل مساعد جامعة عمر المختار ومراقب التربية والتعليم وجمعاً من الحكماء والأعيان إضافة إلى مديري مكاتب العلاقات العامة والإعلام وبعض من رؤساء الأقسام بفرع جامعة عمر المختار ومدير مدرسة الإرادة للتعليم الحر.

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