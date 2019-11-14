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كهرباء المؤقتة تسلم تجهيزات للجبل الأخضر ودرنة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سلمت الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة الشحنة الأولى من احتياجات الكهرباء لإدارة توزيع كهرباء الجبل الأخضر ودرنة.

وقال المتحدث باسم الهيئة ربيع خليفة إن هذه الشحنة مكونة من كميات كبيرة من أعمدة خشبية بطول 9 و10 أمتار وكوابل مختلفة القدارات، إضافة إلى عوازل ضغط عال ومنخفض وغيرها من المواد التي من شأنها حل كافة اختناقات الشبكة وأيضا للتجهيز لفصل الشتاء القادم .

وأكد خليفة أن هذه الشحنة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة حتى يتم تغطية كافة احتياجات قطاع الكهرباء في كل المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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