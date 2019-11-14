“الرقابة” تبحث وسبل حل المشاكل بقطاع التعليم

بحث رئيس الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي عددا من المواضيع التي تخص قطاع التعليم وتحديدا بداية العام الدراسي بالإضافة إلى سبل توفير الكتاب المدرسي، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة مطالبة المعلمين بتحسين مرتباتهم.

واستعرض الحاسي مع الحضور الذي تمثل بنائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، وفوزي بومريز وزير التعليم أهم الملاحظات التي تم تسجيلها من قبل الهيئة، وضرورة قيام وزارة التعليم بالرد على تلك الملاحظات ومعالجتها.

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