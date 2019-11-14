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“الرقابة” تبحث وسبل حل المشاكل بقطاع التعليم

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي عددا من المواضيع التي تخص قطاع التعليم وتحديدا بداية العام الدراسي بالإضافة إلى سبل توفير الكتاب المدرسي، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة مطالبة المعلمين بتحسين مرتباتهم.

واستعرض الحاسي مع الحضور الذي تمثل بنائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، وفوزي بومريز وزير التعليم أهم الملاحظات التي تم تسجيلها من قبل الهيئة، وضرورة قيام وزارة التعليم بالرد على تلك الملاحظات ومعالجتها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • بالنسبة للتعليم – يجب فصل التعليم المنطقة الشرقية عن المنطقة الغربية والجنوبية – حتى يستطيع الإداريين معالجة الأمور بشكل جيد …. ودراسة المناهج وتابعيتها مما يتماشى مع العرف وامور اخرى وهذا الموضوع يحتاج لاجتماعات ادارية ليبية مقفلة .

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