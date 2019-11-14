اختتام دورة لغة إنجليزية لعدد من المعلمين والمفتشين التربويين في بنغازي

اختتم مكتب تدريب وتطوير التعليم ببنغازي، دورة في اللغة الإنجليزية، استهدفت عددا من المعلمين والمفتشين التربويين، تحت شعار، طرائق التدريس الحديثة للقرن 21.

الدورة التي أقيمت بمركز المتفوقين استمرت 10 أيام، وتركزت محاورها على طرائق التدريس الحديثة في القرن 21، والتقنيات المستخدمة في التدريس، وإدخال التكنولوجيا في التدريس داخل الصف، إضافة إلى محور سيكولوجية الطالب، ومراحل تطوره الذهني.

هذا وتهدف الدورة إلى الرفع من كفاءة المعلمين في تدريس مادة اللغة الإنجليزية، ورفع كفاءة المفتشين التربويين في عملية تقييم المعلمين.

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