الناظوري يجتمع بمراقبي التعليم للنظر في مطالب المعلمين

أخبار ليبيا24

اجتمع رئيس الأركان العامة بالجيش الوطني الفريق عبدالرازق الناظوري، اليوم الخميس، مع مراقبي التعليم في عدد من البلديات، وذلك بصفته عضوًا في اللجنة المؤقتة المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب بشأن التحاور مع النقابة العامة للمعلمين بليبيا.

واعتبرت، مدير مكتب الإعلام بالنقابة العامة للمعلمين، ياسمين العسبلي، إن الاجتماع كان طيبًا جدًا، حيث كان موقف مراقبي التعليم مشرف بإعلانهم الوقوف الكامل مع المعلم، مشيرة إلى أنهم أكدوا أنه لن تكون هناك بداية للدراسة إلا عن طريق المعلم وذلك بتنفيذ مطالبه.

كما أكدت العسبلي، أن موقف الناظوري كان قويًا وأبدى استعداده للوصول إلى حلول ترضي المعلمين في أقرب وقت، مشيرة إلى أنه أكد وقوفه مع حقوق المعلم.

وقالت العسبلي، إن الناظوري سيعقد اجتماعًا هامًا الأسبوع القادم مع النقابة العامة لمعلمي ليبيا لوضع آلية لإنهاء الإضراب وتنفيذ كل مطالب المعلمين.

ودخلت النقابة العامة للمعلمين منذ يوم الأحد في إضراب عام للمطالبة بتنفيذ قانون زيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم الصادر عن مجلس النواب في نوفمبر 2018.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24