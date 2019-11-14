مركز زليتن للسكرى والغدد الصماء يقيم برنامج علمي
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مركز زليتن للسكرى والغدد الصماء يقيم برنامج علمي
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اكويس – الان الدور الإعلامي والترشيدي المحلي – ومحاولة فهم الأمراض وطبيعتها وتاثيرها على حسب الإعمار – والناحية النفسية للمريض – وكيفية الوقاية من الجروح والإصابات او إصابة العين – او النزلات في مستويات السكر في الدم وطريقة تفاديها – ومعرفة كيفية اسعاف الأولية للمريض – والأغذية المناسبة – وأسباب حدوث هذا المرض – يعني الان الحمد لله يوجد الكثير من الأطباء والممرضين لا ينظرون للنواحي المادية اكثر من إتمام رسالتهم العلمية – وحماية المواطن – فضروري يكون هناك برامج علمية مستمرة في حلقات للتوضيح حتى في الاعلام المحلي ومخاطبة المواطنين – يوجد كبار السن ومقعدين – يحتاجون للنصيحة عبر الاعلام المحلي – وهذا شيء يجب الاهتمام به
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