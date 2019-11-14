تكليف عقيد ومقدم لمديريتي أمن الأصابعة والعربان

بنغازي-العنوان أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الخميس قرارًا بتكليف مديري أمن جديدين لمدريتي أمن الأصابعة والعربان. ووفقًا للقرار؛ فقد تم تكليف، عقيد صالح عبدالحفيظ أبودوير، مديرًا لمديرية أمن الأصابعة، كما تم تكليف، مقدم أمبارك خليفة أبوراوي، مديرا لمديرية أمن العربان.
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صحيفة العنوان الليبية
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