الغرياني: فساد الوفاق لا نظير له ورئاسة أركانها لا وجود لها في حرب طرابلس

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن التسويق الشبكي (الهرمي) صورة مستحدثة من صور القمار، مضيفا أنه ربا وغش للناس، وأن الهدف منه الوصول للقمة والعملات وليس السلعة المعروضة، وفق قوله.

الصادق الغرياني، وفي لقاء تلفزيوني من مقر إقامته بتركيا عبر قناة التناصح، تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، تابع: “أمر التسويق الشبكي افتضح، وكل الحكومات التي تحرص على اقتصادها منعته، في أوروبا وغيرها”

وحول الحرب في طرابلس، قال الصادق الغرياني، إن الإدارات التابعة لرئاسة الأركان التابعة لحكومة الوفاق غائبة عن المشهد تماما ولا وجود لها في الحرب طرابلس.

وهاجم “الغرياني”، حكومة الوفاق قائلًا: “أين أنت أيها المسئولون ماذا اتخذتم من إجراءات لحماية المدنيين؛ أين المنظومات الدفاعية والأسلحة النوعية، وغير ذلك”

وأكد أن الفساد المالي لا نظير له، والقرار الصادر من حكومة الوفاق بمراجعة وتخفيض المرتبات ينبغي أن يشمل الليبيين بالداخل والخارج.

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