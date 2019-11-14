عقيلة يعلن إنهاء حالة النفير والتعبئة بالمناطق الآمنة

طبرق-العنوان أصدر رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح قرارًا بتعديل قرار إعلان حالة النفير والتعبئة العامة. ونص القرار على إنهاء حالة النفير والتعبئة العامة في المناطق المحررة الآمنة، واستمرار حالة النفير والتعبئة العامة في مناطق العمليات العسكرية في المنطقة الممتدة من سرت شرقاً وحتى رأس جدير غرباً امتداداً إلى الجنوب الغربي. …

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