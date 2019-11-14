إرسال طلبة لحضور دورة في الأردن بتكليف من القائد العام

بنغازي-العنوان أوفدت القوات المسلحة دفعة طلابية جديدة إلى الأردن للالتحاق بدورة الضباط (فرسان المستقبل) وذلك بتكليف مباشر من القائد العام، المشير خليفة حفتر. وقالت شعبة الإعلام الحربي، اليوم الخميس، إن اللواء خيري التميمي مدير مكتب القائد العام، أشرف على إيفاد الدفعة، مشيرة إلى قيام التميمي بتقديم ندوة تحضيرية للطلبة الموفدين تم من خلالها اطلاعهم على …
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صحيفة العنوان الليبية
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