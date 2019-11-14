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مؤسسة النفط تسلم 20 فصلًا دراسيًا لأوباري

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

أوباري-العنوان قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها سلّمت بلدية أوباري 20 فصلا دراسيا بالتعاون مع مجموعة من شركائها الدوليين المتمثلين في شركة ريبسول وأو أم في وتوتال وإكوينور، والمعروفة “بائتلاف ريبسول”. وأوضحت المؤسسة، أن الفصول، التي يتسع الواحد منها 30 طالبًا، وزعت على أربعة مدارس مختلفة، وهي مدرسة القرضابية، ومدرسة الديسة، ومدرسة عقبة بن نافع، ومدرسة …

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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