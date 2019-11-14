الناظوري يجتمع مع مراقبي التعليم للنظر في مطالب المعلمين المضربين

قالت مدير مكتب الإعلام بالنقابة العامة للمعلمين، ياسمين العسبلي، إن رئيس الأركان العامة بالجيش الوطنيـ الفريق عبدالرازق الناظوري، مع مراقبي التعليم في عدد من البلديات، وذلك بصفته عضوًا في لجنة التحاور المؤقتة المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب بشأن النظر في مطالب المعلمين المضربين.

وأضافت، العسبلي، أن الاجتماع كان طيبًا جدًا، وكان موقف مراقبي التعليم مشرف بإعلانهم الوقوف الكامل مع المعلم، مشيرة إلى أنهم أكدوا أنه لن تكون هناك بداية للدراسة إلا عن طريق المعلم وذلك بتنفيذ مطالبه.

وأكدت العسبلي، أن الناظوري أبدى استعداده للوصول إلى حلول ترضي المعلمين في أقرب وقت، مشيرة إلى أنه أكد وقوفه مع حقوق المعلم.

وأشارت إلى أن الناظوري سيعقد اجتماعًا هامًا الأسبوع القادم مع النقابة العامة لمعلمي ليبيا لوضع آلية لإنهاء الإضراب وتنفيذ كل مطالب المعلمين.

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