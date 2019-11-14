طقس ليبيا.. توقعات الحالة الجوية خلال اليومين القادمين

أشار خبراء الارصاد في تقرير صادر حول حالة الطقس في ليبيا خلال اليومين القادمين “الجمعة والسبت” أن تشهد الاجواء طقس قليل السحب الى غائم السبت بالمناطق الغربية، وقليل السحب بمناطق الخليج والمناطق الشرقية واغلب مناطق الجنوب.

وأشار التقرير إلى أن توقعات هطول الامطار غير محتملة خلال الايام القادمة بغالبية مناطق البلاد.

توقعات الحرارة

وبحسب التقرير فإن درجات الحرارة تتجه نحو الدفيء خلال اليومين القادمين نتيجة اتجاه الرياح الى جنوبية، بحيث تكون الحرارة مابين 20-24 درجة بمناطق الشمال ولاتتجاوز 19 بالمرتفعات الجبلية الغربية والشرقية، ومابين 22-28 بمناطق الوسط والجنوب وتصل 32 باقصى الجنوب.

وبحسب التقرير فإن الرياح تسجل نشاطاً بالمناطق الغربية خاصة الدواخل مثل الجبل ومناطق غدامس والحمادة الحمراء ، وتكون جنوبية بحيث تصل الى 40-50 كلم / ساعة، مما قد يثير الغبار ببعض المناطق (عجاج). والله اعلم

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي