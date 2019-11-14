ليبيا: سيف الإسلام أمام الجنائية الدولية؟

يستضيف حكيم بالطيفة في فقرة وجها لوجه الأستاذ خالد الزايدي محامي سيف الإسلام القذافي والدكتور محمد بارة أستاذ القانون الجنائي بجامعة طرابلس للتوقف عند انتهاء المحكمة الجنائية الدولية طوال ثلاثِ جلسات من الاستماع إلى دفاعِ سيف الإسلام القذافي في طلب الاستئنافِ المقدّم منه بشأن عدمِ مشروعيةِ تسليمه للمحكمة الدولية بحضور وزير العدل التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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