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ليبيا: سيف الإسلام أمام الجنائية الدولية؟

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

يستضيف حكيم بالطيفة في فقرة وجها لوجه الأستاذ خالد الزايدي محامي سيف الإسلام القذافي والدكتور محمد بارة أستاذ القانون الجنائي بجامعة طرابلس للتوقف عند انتهاء المحكمة الجنائية الدولية طوال ثلاثِ جلسات من الاستماع إلى دفاعِ سيف الإسلام القذافي في طلب الاستئنافِ المقدّم منه بشأن عدمِ مشروعيةِ تسليمه للمحكمة الدولية بحضور وزير العدل التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية 

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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