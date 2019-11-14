إجبار طائرة متجهة للأردن الهبوط في بنينا.. والوفاق ترد بهذا القرار

أجبرت مصلحة الطيران المدني التابعة للحكومة المؤقتة طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية والمتجهة إلى عمان على الهبوط بمطار بنينا، شرق العاصمة طرابلس .

وقال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابع لحكومة الوفاق، بأن الحكومة المؤقتة أجبرت رحلة الخطوط الليبية رقم LN282 والمتجهة اليوم إلى عمان على النزول بمطار بنينا الدولي.

وأضاف المركز في بيان، أن هذا الإجراء جاء بعدما أصدرت مصلحة الطيران المدني بالحكومة المؤقتة الإثنين، قراراً يقضي بإعادة هبوط الطائرات التي تقلع من مطاري مصراتة ومعيتيقة والتي ستستخدم أجواء المنطقة الشرقية بمطار بنينا، خلال الرحلات المتوجهة إلى مصر والأردن والسعودية والسودان.

بدوره، أعلن وكيل وزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني هشام أبوشكيوات مساء الخميس أنهم أصدروا أوامرهم بإيقاف كافة الرحلات التي تمر عبر أجواء المنطقة الشرقية.

وأضاف أبوشكيوات بحسب تصريحات بثتها “قناة ليبيا الأحرار” أنهم في انتظار موافقة السلطات المصرية باستخدام أجواء البحر المتوسط بدلا من المرور فوق مطار بنينا.

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